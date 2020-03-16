Дизайн интерьеров, чертежи, концепция, визуализаци

Высшее техническое образование (даже 2) по специальности инженер, с повышением квалификации по специальности дизайн интерьеров.

Сделаю:- чертежи в AutoCad (перенос в .DWG формат, создание плана-обмера, монтажа-демонтажа, плана расстановки мебели,плана зоны подогрева пола, плана-обмера пола, плана освещения, плана выключателей, плана установки розеток и электроарматуры, в общем все интерьерные чертежи в том числе);- вертикальные развертки стен в AutoCad или CoralDraw;- визуализация интерьера по вашему ТЗ.