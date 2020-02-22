Дизайн-проект интерьера кофейни

Дизайн-проект кофейни. Из пожеланий заказчика: не менять отделку стен, потолка, пола; определённое место заказа мебели; заранее выбранный диван.

В помещении имеется барная стойка у окна с местами для сидений, милый диванчик и рядом уютный детский уголок, чтоб детки посетителей не скучали, пока те пьют кофе, читают книги, работаюь или общаются с друзьями. Также на стенах вокруг полок "замаскированы" бра в форме куба.