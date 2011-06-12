Дизайн-проект Пресс-центра. Королёв

http://www.panielena.narod.ru

Дизайн-проект Пресс-центра. Перечень помещений: Пресс-центр, кабинет, рекреационная зона, санузел и т.д. Общая площадь помещений 528кв.м.

Стены – покраска влагостойкими красителями.

Потолок – комбинированный: ГКЛ и подвесная акустическая бесшовная система «Армстронг», класс огнезащиты (Г1).

Полы – керамогранит 600х600мм под мрамор тёмных тонов из коллекции группы KERAMA MARAZZI.

Мебель и двери изготовлены по индивидуальному заказу. Цвет – тёмный орех.

Силовые, слаботочные и т.д. кабеля проложить в штробах по полу с устройством вывода в технологических люках.

Освещение – панели на светодиодах 600х1200,300х1200 , штанги со светильниками направленного действия, световой шнур на светодиодах. Точечные светильники направленного действия. В помещениях установить выключатели проходного типа