Дом на Гагарина

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Легкость, воздушность, ощущение свежести — все это присуще этому проекту он создавался с расчетом на то, что новая обстановка станет идеальным местом отдыха в кругу семьи для деловой самодостаточной женщины. Современный микс деталей и материалов, а также актуальная колористика — таков рецепт этого интерьера. Ощущение тепла сюда привносят визуально выразительные фактуры и разнообразие текстильных элементов.Если присмотреться, больше всего в доме синего цвета ,но при этом он не надоедает. Морально и физически уставший человек подсознательно идет туда, где есть синий цвет. В психологии светло-синий и голубой цвет означает тишину и спокойствие, прохладу и свежесть, легкость, безграничность пространства. Неизменно стильное сочетание добовляет золото ,латунь и бронза, они используются для изысканных акцентов и эффектных штрихов, подчеркивая глубину темно-синего, голубого и серого