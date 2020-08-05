Лофт в интерьере

Квартира- студия для молодого человека ♂️
Квартира, выполненная в стиле Loft и дополненная стеклянной перегородкой идеально, подходит для людей, которые ценят креативность в интерьере и предпочитают свободную планировку.
Такие квартиры отличаются оригинальным дизайном и просторностью.
Перегородки из металла и стекла позволяют создавать светлые интерьеры, они не занимают много места, имеют удобные системами открывания. С их помощью можно расширить пространство. Стекло отлично пропускает свет и потому интерьеры выглядят очень просторными и приятными.