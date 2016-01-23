Interior designer

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Я Наталья Качарава, дизайнер интерьеров из Тбилиси. В Тбилиси я работаю дизайнером интерьеров ( проектирование, работа с клиентом и исполнителями пректов, подборка материалов, дизайн в 3dsMax е + визуализация) взависимости от оплаты работы. Также беру заказы картин для интерьеров .если подходит вам квалификация и сотруднечество по online, буду рада поработать.
С уважением Наталья.