Interior designer

Добавлена
8 лет назад
157 просмотров
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Я Наталья Качарава, дизайнер интерьеров из Тбилиси.  В Тбилиси я работаю дизайнером интерьеров ( проектирование, работа с клиентом и исполнителями пректов, подборка материалов, дизайн в 3dsMax е + визуализация) взависимости от оплаты работы. Также беру заказы картин для интерьеров .если подходит вам квалификация и сотруднечество по online, буду рада поработать. 

С уважением Наталья.