Концепция навигации для Совкомбанк Страхование
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2 года назад
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Подробная разработка концепции навигационной системы в БЦ Сенатор для Совкомбанк Страхование.
С подробной консультацией и анализом технического задания для создания каждой единицы проекта.
Просчёт предварительной стоимости изготовления и установки.
Презентация из 25страниц с ответами на все вопросы заказчика. +визуализации и реальные фотопривязки.
Сюда загружено не всё, только основные моменты.
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