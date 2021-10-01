Концепция навигации для Совкомбанк Страхование

Подробная разработка концепции навигационной системы в БЦ Сенатор для Совкомбанк Страхование.

С подробной консультацией и анализом технического задания для создания каждой единицы проекта.

Просчёт предварительной стоимости изготовления и установки.

Презентация из 25страниц с ответами на все вопросы заказчика. +визуализации и реальные фотопривязки.

Сюда загружено не всё, только основные моменты.

Здоровая критика как всегда приветствуется!