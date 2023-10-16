Графический дизайн: Создание логотипов! Разработка макетов, таких как визитки, бланки, плакаты, листовки, брошюры, меню и тд. Подготовка к печати.
Аутдор: разработка макетов наружной рекламы, таких как аппликации на витрины, баннера, световые короба, объемные буквы, ростовые фигуры, вывески, рекламные щиты и тп. Фотопривязки для согласования с заказчиком.
Создание дизайна для поста и сторис в инстаграм.
Instagram: https://www.instagram.com/katydikur ← дизайнер - тоже человек
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Привет!
Меня зовут Катерина и я графический дизайнер из Санкт-Петербурга. Мне чуть больше 28 лет, замужем и пока без детей.
У меня есть страх - не успеть в этой жизни чего-то полезного, интересного, незабываемого.
Испытываю "испанский стыд", когда читаю неграмотных, но и сама время от времени допускаю ляпы, за которые очень стыдно. Каждый день стараюсь быть лучше!
Я за минимализм и современность! В дизайне меня очень расстраивает аляпистость и нагруженность.
Работаю в сфере рекламных носителей офлайн более 7 лет. Сейчас набралась смелости для регистрации на одной из лучших бирж в рунете — Weblancer.net.
Хочу осуществить свою мечту работать с таким же удовольствием онлайн!
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В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Работаю без таких моментов, как количество наборов правок. Пишите, что хотите поправить — сделаю.
- Стремлюсь к постоянному долгосрочному сотрудничеству!
Портфолио
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