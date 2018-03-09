Кухня. Необычный кантри.

Кухня, настроение в которой создают многочисленные детали.На первый взгляд, это типичный стиль кантри. Прямые линии фасадов, яркая

текстура натурального дерева, сдержанные природные оттенки, плитка,

имитирующая кирпичную кладку, бронзовый смеситель и ручки, открытые

полки. Даже направляющие и внутреннее наполнение ящиков выполнены в той,

старой доброй сельской технике. Даже холодильник спрятан за деревянным

фасадом, чтобы своим современным видом не нарушить общую гармонию.Но вдруг. Холодный глянец варочной поверхности, духового шкафа и вытяжки.

Черная стена и совершенно урбанистические светильники. Хромированные

элементы барных стульев.Что это? Нарушение правил или поиск идеального сочетания? Ответ за вами :)https://www.behance.net/gallery/52129477/kuhnja-neobychnyj-kantri-Kitchen-Unusual-country