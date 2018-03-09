Небесно-нежная столовая-гостиная.

Добавлена
6 лет назад
201 просмотр
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Стильно-утонченный проект, главная роль в котором принадлежит Его Величеству Шкафу. Внушительных размеров система хранения не загромождает

пространство, а скорее наоборот. Стирает границы и умело прикрывает

двери в другие помещения.

Нежную прохладу бело-голубых оттенков уравновешивает солнечное тепло натурального дерева. Идеальный баланс. Идеальное сочетание.