Мансардная квартира с антресолью в С-Петербурге_1
Добавлена172 просмотра
10 лет назад
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Данный проект – главный победитель профессионального конкурса между дизайнерами и архитекторами России, Украины, Белоруссии и
Казахстана.
Организованным в 2013 году, сетевой мебельной компанией Mr.Doors
http://konkurs2013.mebel.ru/winners и http://konkurs2013.mebel.ru/