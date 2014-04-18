Мансардная квартира с антресолью в С-Петербурге_2

Данный проект – главный победитель профессионального конкурса между дизайнерами и архитекторами России, Украины, Белоруссии и

Казахстана.

Организованным в 2013 году, сетевой мебельной компанией Mr.Doors

http://konkurs2013.mebel.ru/winners и http://konkurs2013.mebel.ru/