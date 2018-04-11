MKdesign - Интерьерные Коллажи. Дизайн концепции.

С помощью коллажа идёт Поиск интерьерного образа. Таким образом проходит первый этап поиска стилевого решения интерьера. Коллажная подача очень увлекательная и быстрая подача идеи для клиента. Так проходит работа до 3д визуализации (если такова требуется, кому то и этого видения хватает и приступаем к этапу комплектации): подбор цветовой гаммы материалов, мебели и декора. Далее идет реализация.

Здесь представлены мои работы.