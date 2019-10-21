- Разработка фирменного стиля: логотипы, листовки, брошюры, баннера (интерьерные и фасадные), сертификаты, открытки и многое другое в сфере полиграфии.
- Разработка макетов сайтов и рекламных веб баннеров.
- Разработка фирменного стиля компании для соц сетей( инстаграм, вконтакте). Это оформлении сообществ страничек в соц сетях (фирменная аватарка + баннер).
- Разработка дизайн проектов жилых, индивидуальных и общественных зданий. Составление идей дизайн концепций, стилевого и цветового решения интерьера. Функциональное зонирование пространства - расстановка мебели. Помощь в подборе и закупе строительных и декор материалов для интерьерного пространства - комплектация.
*Заказчику отдается исходный электронный вариант. А так же файлы в формате для печати и просмотра в интернете (комп, тел). Печать полиграфии ваша.
Опыт работы в сфере дизайна 12 лет. Не самоучка. Образование высшее- соответствует профессии, - Дизайнер архитектурной среды. Диплом бакалавра искусств.
* Присылайте подробное описание пожеланий, фото - примеры полиграфии, чтоб оценить объём работы и высчитать примерную стоимость. Всё индивидуально.
Возможна работа дистанционно из любой точки мира.
Моя почта - [email protected]
Моё резюме - https://omsk.hh.ru/resume/53cc40e8ff0134ca180039ed1f794d6c696273
- https://www.superjob.ru/resume/dizajner-8853337.html
Вконтакте - https://vk.com/mk_design_10
Инстаграм интерьер - https://www.instagram.com/marykingdesign/
Инстаграм полиграфия - https://www.instagram.com/mk_design_10/
Фейсбук - https://www.facebook.com/MKdesign10/
ОБО МНЕ - https://mkdesign10.jimdo.com/%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5/
- Мои Сертификаты99 просмотров
- Разработка Свадебного Фирменного Стиля90 просмотров
- MKdesign - Дизайн для вашего бизнеса. Полиграфия187 просмотров
- MKdesign - Интерьерные Коллажи. Дизайн концепции.295 просмотров
- 3D- Визуализация интерьеров Дизайн интерьера516 просмотров
- Разработка фирменного стиля для доставки еды599 просмотров
- MKdesign - Дизайн для вашего бизнеса. Фирм.стиль178 просмотров