Дизайн для вашего бизнеса. Графический и Интерьерный дизайн. Веб-дизайн.

- Разработка фирменного стиля: логотипы, листовки, брошюры, баннера (интерьерные и фасадные), сертификаты, открытки и многое другое в сфере полиграфии.

- Разработка макетов сайтов и рекламных веб баннеров.

- Разработка фирменного стиля компании для соц сетей( инстаграм, вконтакте). Это оформлении сообществ страничек в соц сетях (фирменная аватарка + баннер).

- Разработка дизайн проектов жилых, индивидуальных и общественных зданий. Составление идей дизайн концепций, стилевого и цветового решения интерьера. Функциональное зонирование пространства - расстановка мебели. Помощь в подборе и закупе строительных и декор материалов для интерьерного пространства - комплектация.

*Заказчику отдается исходный электронный вариант. А так же файлы в формате для печати и просмотра в интернете (комп, тел). Печать полиграфии ваша.

Опыт работы в сфере дизайна 12 лет. Не самоучка. Образование высшее- соответствует профессии, - Дизайнер архитектурной среды. Диплом бакалавра искусств.

* Присылайте подробное описание пожеланий, фото - примеры полиграфии, чтоб оценить объём работы и высчитать примерную стоимость. Всё индивидуально.

Возможна работа дистанционно из любой точки мира.

Моя почта - [email protected]

Моё резюме - https://omsk.hh.ru/resume/53cc40e8ff0134ca180039ed1f794d6c696273

- https://www.superjob.ru/resume/dizajner-8853337.html

Вконтакте - https://vk.com/mk_design_10

Инстаграм интерьер - https://www.instagram.com/marykingdesign/

Инстаграм полиграфия - https://www.instagram.com/mk_design_10/

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