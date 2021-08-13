Планировка ГОСТЕВОЙ СПАЛЬНИ на мансарде

Комната имеет перепад по высоте с 1,6 м до 2,8 м. В нише высотой 1,6 м удобно размещается изголовье кровати с прикроватными тумбочками. Вдоль противоположной стены размещаются кресло-кровать (для семьи с ребенком) и небольшой столик со стульями. Столик может использоваться как кофейный или как рабочее место с ноутбуком. При необходимости можно разложить кресло-кровать, тогда столик перемещается к окну. Справа от входа расположен вместительный шкаф. Кроме люстры по центру комнаты (для достаточного освещения она должна быть 4-5 рожковая) дополнительные светильники размещены на прикроватной тумбочке и кофейном столике.