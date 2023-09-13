Проект в курортной зоне
Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект на 65 квадратных метров.
Легкая нео-классика с нотками тоскании.
Главной задачей было обустроить спальнюю комнату и гардероб ( забрав при этом помещении с кухни).
Легкое сочетание цветов, и яркие акценты в мебели было главным пожеланием, с которым все справились:)