Проект в курортной зоне

Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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Проект на 65 квадратных метров.
Легкая нео-классика с нотками тоскании.

Главной задачей было обустроить спальнюю комнату и гардероб ( забрав при этом помещении с кухни).

Легкое сочетание цветов, и яркие акценты в мебели было главным пожеланием, с которым все справились:)

Elvin Sea-Breeze.pdf
2 МБ