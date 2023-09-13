Проект в курортной зоне

Проект на 65 квадратных метров.

Легкая нео-классика с нотками тоскании.



Главной задачей было обустроить спальнюю комнату и гардероб ( забрав при этом помещении с кухни).

Легкое сочетание цветов, и яркие акценты в мебели было главным пожеланием, с которым все справились:)