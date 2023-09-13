В поисках новинок

мне 27 лет, у меня своя студия дизайна. Я работаю с 17 лет. И всегда ищу что-то новое.

Готова к любой работе, так как сделала себе чаллендж, на выполнение работы и заработка для сбережения своих средств.



Печатаю, черчу, визуализирую, умею рисовать, создавать красоту, редактировать и делать все во время!



Надеюсь на сотрудничество:)