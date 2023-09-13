Nezushkin

Незрин Агазаде Nezushkin

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
В поисках новинок

мне 27 лет, у меня своя студия дизайна. Я работаю с 17 лет. И всегда ищу что-то новое.
Готова к любой работе, так как сделала себе чаллендж, на выполнение работы и заработка для сбережения своих средств.

Печатаю, черчу, визуализирую, умею рисовать, создавать красоту, редактировать и делать все во время!

Надеюсь на сотрудничество:)

Портфолио

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#520
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#1193
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#3663