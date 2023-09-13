В поисках новинок
мне 27 лет, у меня своя студия дизайна. Я работаю с 17 лет. И всегда ищу что-то новое.
Готова к любой работе, так как сделала себе чаллендж, на выполнение работы и заработка для сбережения своих средств.
Печатаю, черчу, визуализирую, умею рисовать, создавать красоту, редактировать и делать все во время!
Надеюсь на сотрудничество:)
Портфолио
- Проект в курортной зоне1 просмотр
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#520
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#1193
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#3663