Разработка проекта загородного дома
Интерьеры и Экстерьеры
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15 дней назад
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Дизайн проект загородного дома разрабатывался в стилистике Хюгге.
Заказчик смотрел на такие части проекта как: план расстановки мебели( с размерами и без), на план с напольным покрытием, на план потолков ( где указаны референсы потолков в данном стиле) а так же на освещение и электрику.
В проекте учлись такие критерии заказчика как: гармоничность цветов, натуральность материалов, грамотное зонирование помещение и подчеркивание семейного уюта. Это позволило на проекте отразить всю идею разработанную в данном стиле.
В сам проект входит визуализации и документация состоящая из 16 планов. Работа была выполнена и заказчики остались довольны.