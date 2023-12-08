Разработка проекта загородного дома

Дизайн проект загородного дома разрабатывался в стилистике Хюгге.

Заказчик смотрел на такие части проекта как: план расстановки мебели( с размерами и без), на план с напольным покрытием, на план потолков ( где указаны референсы потолков в данном стиле) а так же на освещение и электрику.

В проекте учлись такие критерии заказчика как: гармоничность цветов, натуральность материалов, грамотное зонирование помещение и подчеркивание семейного уюта. Это позволило на проекте отразить всю идею разработанную в данном стиле.

В сам проект входит визуализации и документация состоящая из 16 планов. Работа была выполнена и заказчики остались довольны.