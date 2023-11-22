Ресторан "Магадан" - г. Краснодар, ул. Бабушкина, д. 285
Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Подготовка полного комплекта чертежей Архитектурной части и проекта Интерьеров для Ресторана. Создание 3D модели с последующим рендером под руководством специалиста. Удаленное ведение авторского надзора. Подготовка альбома мебельного оборудования с готовыми изделиями и требующих индивидуального изготовления.