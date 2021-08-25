Судовое проектирование и разработка РД

Наша команда оказывает весь комплекс услуг разработке технических проектов судов:-создание трёхмерной модели корпуса;-расчеты прочностных, статических параметров корабля;-составление управляющей программы для техники лазерной, плазменной резки;-разработка чертежей, трёхмерных моделей судна, его компонентов.Проектирование судов в специальных программах: AvevaMarine, Maxsurf, Rhinoceros...Жду Ваш заказ. Звоните! Пишите! буду рад сотрудничеству.Viber/Whatsapp 89097882977; +79527938122Я Вконтакте -https://m.vk.com/chertezhi_klg39