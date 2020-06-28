Ванная комната

Стаж 30 лет.

Майкопский государственный технологический университет

ГСХ инженер

Стаж:

ЕвроДизайн, Дизайнер интерьер, менеджер

ООО Уралкерамика, Менеджер Дизайнер

Индивидуальный Предприниматель, Управляющий Руководитель предприятия.(ремонт,строительство)

скидки 10% при заказе более 100м2 полного дизайн-проекта

Полный пакет чертежей, визуализация 600р

Дизайн интерьера от 300р- 600р за 1м2. по полу.

Услуги дизайнера можно заказать по той цене которая вас может устроить:

250р -Визуализация.

500-визуализация,планировка мебели,расчеты настенных напольных покрытий

600-визуализация,расчеты,привязки освещения,планировка мебели

План привязки сантехнического оборудования.

Размеры коробов ниш. Смета, классификация, чертежи AutoCAD.

План перепланировки, расход материалов.

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Портфолио: яндекс Дизайнер Меркулов В.Н.

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