Визуализация интрерьера квартиры

По предварительному плану помещения и расстановки мебели мы вместе с хозяйкой квартиры Анной внесли улучшения в планировку спальни, так что выдели гардеробную в отдельную зону. И была сделана визуализация 3-х основных комнат кухни, спальни и детской, чтобы точно определиться с подбором цвета стен и пола, отделочными материалами и цветом мебели. Мы попробовали 2 варианта цвета кухни а спальня и детская сразу понравились заказчикам и остановились на первых же вариантах