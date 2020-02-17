Volmark - студия дизайна, предоставляющая профессиональные услуги в сфере дизайна интерьеров, графического дизайна и архитектурного проектирования.Состав документов, включенных в услуги:►Обмерный план помещений с привязкой инженерных коммуникаций►Варианты планировочных решений с расстановкой мебели (2); 1 финальный►Итоговый план с расстановкой мебели и сантехнического оборудования►План демонтажа стен и перегородок►План монтажа стен и перегородок►Размерный план после перепланировки►План помещения после перепланировки. Экспликация помещенияПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ:►КОНСУЛЬТАЦИЮ ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРА►СКИДКУ НА ПРОЕКТ - 100 ₽ С КАЖДОГО М2►БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА И ОБМЕР