Задачі поставлені замовником:

Власниця магазину риби та морепродуктів “Рибна лавка” звернулася до нас для надання комплексного маркетингу. Однією із задач була розробка інтернет-магазину, який збільшість статусність та більшу впізнаваність серед конкурентів, та на який буде запускатися контекстна й таргетована реклама для збільшення продаж. Авторський дизайн, який якісно відрізнить сайт від сайтів конкурентів та дотримання фірмової кольорової гами та елементів. Базова SEO-оптимізація сайту, яка дозволить знайти сайт в пошукових системах та збільшення кількості відвідувачів та збільшення кількості продаж, через інтернет. Гарантійне обслуговування веб-сайту.

Опис проєкту:

Власниця магазин риби та морепродуктів “Рибна лавка”, звернулась до нас з задачею комплексного маркетингу та розробки інтернет-магазину. Моєю командою була виконана задача розробка інтернет-магазину, нам вдалося втілити всі побажання клієнта з дотриманням всіх норм сучасного маркетингу. Були підібрані та погоджені кольорові комбінації, вибраний шрифт, складений порядок виведення блоків і компонування текстових елементів, авторський дизайн з дотриманням фірмових кольорів клієнта. Розроблена базова SEO-оптимізація.

Функціонал сайту:

Зручний функціонал сайту. Використанні сучасні елементи дизайну. На сайті містяться декілька форм зворотного зв'язку, де відвідувачі мають можливість залишити свої контактні дані, контактна інформація для зв`язку з адміністратором магазину для здійснення замовлення та каталог продукції, де у відвідувачів є можливість зробити замовлення прямо на сайті. Посилання на профілі соціальних мереж магазину та карта з місцем знаходження. Також на сайті є пошукова система продукту та фільтр товарів для зручності здійснення замовлення.

Хто працював над проектом: Дизайнер, верстальник, копірайтер, контент-мейкер, маркетологи.

https://rybnalavka.uz.ua/