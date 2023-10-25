HeadBag інтернет-магазин виробника військового одягу

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Добавлена
2 месяца назад
5 просмотров
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Інтернет-магазин для виробника військового одягу, слугує і як каталог і як рекламний інструмент.

Сайт рекламується в Google та таргет Інст Фб, дає хороші результати

Виконаний в мінімалістичному стилі, увага приділена функціоналу

Можливість як накладного платежу так і оплата відразу на сайті з перерахунком на ФОП

https://headbag.com.ua