Интернет-магазин “Desko”

Добавлена
4 года назад
99 просмотров
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Разработка яркого, но в тот же момент минималистичного сайта для интернет-магазина “Desko”. Создание удобной формы заказа и проектирования интересных навигации.

Этапы выполнения проекта:

  • Формирование структуры сайта.
  • Подбор готового решения.
  • Программирование и дизайн отдельных элементов
  • Сбор информации и наполнение сайта контентом
  • Подключение сторонних сервисов
  • Проверка работоспособности всех элементов и навигации