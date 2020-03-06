Интернет-магазин дизайнерских украшений «SAMOKISH

Добавлена
4 года назад
100 просмотров
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Создание лаконичного и стильного интернет магазина дизайнерских украшений  «SАМOKISH». Разработка сайта с элементами посадочной страницы, простой формой заказа и проектирования удобной навигации.

Этапы выполнения проекта:

  • Формирование структуры сайта.
  • Подбор готового решения.
  • Программирование и дизайн отдельных элементов
  • Сбор информации и наполнение сайта контентом
  • Подключение сторонних сервисов
  • Проверка работоспособности всех элементов и навигации