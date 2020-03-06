Интернет-магазин дизайнерских украшений «SAMOKISH
Добавлена100 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание лаконичного и стильного интернет магазина дизайнерских украшений «SАМOKISH». Разработка сайта с элементами посадочной страницы, простой формой заказа и проектирования удобной навигации.
Этапы выполнения проекта:
- Формирование структуры сайта.
- Подбор готового решения.
- Программирование и дизайн отдельных элементов
- Сбор информации и наполнение сайта контентом
- Подключение сторонних сервисов
- Проверка работоспособности всех элементов и навигации