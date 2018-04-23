Интернет магазин очков "SEE-Company"

Разработка интернет магазина по продаже очков для фирмы “See Company”. Организовано все нужные модули для удобства покупателей и качественного подбора нужного товара.

В магазин добавлена и настроена многоязычность. Также, настроена взаимосвязь опций товаров, чтобы максимально ускорить и упростить процесс покупки.

Добавлены способы оплаты и доставки товара, которые запрашивал заказчик.

http://see-company.com.ua