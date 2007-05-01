Интернет магазины с моим контентом

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Опыт работы
05/2010 - 09/2012 LUMAHS http://lumahs.lv/index.php?l=2&mu=120&mui= администратор базы данных
Обязанности / задачи: Администрирования сайтов.
Причина ухода: Оптимизация рабочих мест по причине кризиса.
Данные о компании: Производство / промышленность, частное предприятие,
03/2010 - 08/2012 Miestiņš http://www.miestins.lv/?lang=ru администратор базы данных
Обязанности / задачи: Администрирования сайтов.
Причина ухода: Оптимизация рабочих мест по причине кризиса.
Данные о компании: Розничная торговля, частное предприятие,
02/2008 - 03/2010 NEONS администратор базы данных
Обязанности / задачи: Администрирования сайтов.
Причина ухода: Оптимизация рабочих мест по причине кризиса.
Данные о компании: Компьютеры / Инфотехнология / Интернет, частное предприятие,
02/2008 - 03/2010 REFILL http://www.refill.lv/ администратор базы данных
Обязанности / задачи: Администрирования сайтов.
Причина ухода: Окончание трудового договора.
Данные о компании: Компьютеры / Инфотехнология / Интернет, частное предприятие,
05/2007 - 08/2008 DISCOVER http://discover.lv/ администратор базы данных
Обязанности / задачи: Администрирования сайтов.
Причина ухода: Окончание трудового договора.
Данные о компании: Розничная торговля, частное предприятие,
04/2006 - 04/2007 NEON CITY http://www.neoncity.lv/index.php?op=map Оператор форума
Обязанности / задачи: Модерирование форума и чата
Причина ухода: Окончание трудового договора.
Данные о компании: Индустрия развлечений, частное предприятие,