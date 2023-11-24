Книжный интернет-магазин "Страницы Мира"

Функции, которые выполняет проект:

- регистрация новых пользователей (в том числе с помощью аккаунтов в соц. сетях) или вход по логину;

- просмотр каталога сайта, поиск интересующей книги по названию/автору;

- добавление товаров в избранное;

- просмотр категорий, товаров в избранном, заказов;

- реализован личный кабинет, в котором можно просматривать и редактировать личную информацию, подписываться на рассылку от сайта;

- в зависимости от прав пользователя (клиент, продавец, админ, поддержка) добавляются новые возможности, например, пользователь с правами доступа "продавец" может непосредственно через - - интерфейс сайта добавлять и редактировать новые книги;

- чат с поддержкой;

- подключена платежная система (ЮMoney);

- интеграция API (поиск ближайшего отделения почты по адресу клиента);

- регистрация домена и создание базы данных MySQL.