Книжный интернет-магазин "Страницы Мира"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функции, которые выполняет проект:
- регистрация новых пользователей (в том числе с помощью аккаунтов в соц. сетях) или вход по логину;
- просмотр каталога сайта, поиск интересующей книги по названию/автору;
- добавление товаров в избранное;
- просмотр категорий, товаров в избранном, заказов;
- реализован личный кабинет, в котором можно просматривать и редактировать личную информацию, подписываться на рассылку от сайта;
- в зависимости от прав пользователя (клиент, продавец, админ, поддержка) добавляются новые возможности, например, пользователь с правами доступа "продавец" может непосредственно через - - интерфейс сайта добавлять и редактировать новые книги;
- чат с поддержкой;
- подключена платежная система (ЮMoney);
- интеграция API (поиск ближайшего отделения почты по адресу клиента);
- регистрация домена и создание базы данных MySQL.