Онлайн-магазин косметики и ухода за кожей Бережная
Интернет-магазины
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функции, которые выполняет проект:
- просмотр каталога сайта, поиск интересующей товара по названию/типу;
- разделение товаров по категориям с возможностью фильтрации по цене, бренду, стране, области применения и т.д.;
- возможность добавления товаров в корзину и изменение их количества;
- оформление заказа с выбором различных опций (адрес доставки, информация о получателе, тип оплаты);
- современный и минималистичный дизайн, который не отвлекает внимание от контента;
- сайт полностью адаптивный и корректно отображается на всех устройствах.