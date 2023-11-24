Онлайн-магазин косметики и ухода за кожей Бережная

Функции, которые выполняет проект:

- просмотр каталога сайта, поиск интересующей товара по названию/типу;

- разделение товаров по категориям с возможностью фильтрации по цене, бренду, стране, области применения и т.д.;

- возможность добавления товаров в корзину и изменение их количества;

- оформление заказа с выбором различных опций (адрес доставки, информация о получателе, тип оплаты);

- современный и минималистичный дизайн, который не отвлекает внимание от контента;

- сайт полностью адаптивный и корректно отображается на всех устройствах.