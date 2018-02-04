Сайт компании ТДО

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Сайт интернет-магазина компании "Торговый Дом Оборудования" - http://tdobu.ru/ был приобретен в виде готового шаблона.
Развернут на хостинге, настроен и оптимизирован на максимально возможную для данного шаблона производительность.
В дальнейшем был написан модуль выгрузки товара из базы данных компании на сайт, с учетом требований вывода параметров товара на странице.