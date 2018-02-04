Сайт компании ТДО

Сайт интернет-магазина компании "Торговый Дом Оборудования" - http://tdobu.ru/ был приобретен в виде готового шаблона.

Развернут на хостинге, настроен и оптимизирован на максимально возможную для данного шаблона производительность.

В дальнейшем был написан модуль выгрузки товара из базы данных компании на сайт, с учетом требований вывода параметров товара на странице.