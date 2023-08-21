Готовые базы данных для банков и колл-центров

Доброго времени суток!

Предоставляю услуги по выгрузке свежих баз данных клиентов под заказ по Вашим критериям.

В наличии есть базы как под банковские, инвестиции, товарку, бады, так и физические лица по различным регионам РФ и другим странам.

Делаем ВЫБОРКУ по региону и возрасту.

Готова предложить:

• отсутствие повторяющихся контактов в базе

• высокое качество

• продажу материала только в одни руки

• наполненность: телефон, ФИО, регион, адрес (опционально),возраст, часовой пояс

• замену неликвида

• бесплатный тест

• хорошие скидки от объема

Гарантирую гибкий подход к любому клиенту и лучшие цены на рынке.

На связи в любое время!

Контакты: olga_baza007

Оплата исключительно криптовалютой!

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