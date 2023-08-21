Готовые базы данных для банков и колл-центров
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4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Предоставляю услуги по выгрузке свежих баз данных клиентов под заказ по Вашим критериям.
В наличии есть базы как под банковские, инвестиции, товарку, бады, так и физические лица по различным регионам РФ и другим странам.
Делаем ВЫБОРКУ по региону и возрасту.
Готова предложить:
• отсутствие повторяющихся контактов в базе
• высокое качество
• продажу материала только в одни руки
• наполненность: телефон, ФИО, регион, адрес (опционально),возраст, часовой пояс
• замену неликвида
• бесплатный тест
• хорошие скидки от объема
Гарантирую гибкий подход к любому клиенту и лучшие цены на рынке.
На связи в любое время!
Контакты: olga_baza007
Оплата исключительно криптовалютой!
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