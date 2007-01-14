Я занимаюсь услугами по поиску ЦА и инвайтингу.

Мой прайс:

Инватинг: от 4руб.

Парсинг (сбор ЦА) с чатов: 2руб. за человека

Парсинг (сбор ЦА) с комментариев каналов: 1руб. с человека

Рассылка в Л/С: 5руб.



Первые 10чел. могу добавлять бесплатно, т.к нет опыта в этой сфере работы.