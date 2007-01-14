Инвайтер
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Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Я занимаюсь услугами по поиску ЦА и инвайтингу.
Мой прайс:
Инватинг: от 4руб.
Парсинг (сбор ЦА) с чатов: 2руб. за человека
Парсинг (сбор ЦА) с комментариев каналов: 1руб. с человека
Рассылка в Л/С: 5руб.
Первые 10чел. могу добавлять бесплатно, т.к нет опыта в этой сфере работы.