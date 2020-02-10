Контекстная реклама

Здравствуйте! Меня зовут АлексейЯ начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). Я прошел тренинг,

усиленно изучаю самые современные технологии рекламы и готов их внедрить для

Вас бесплатно.То есть, япредлагаю настроить вам интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв

о моей работе.Как вамтакое предложение?Предлагаюобсудить детальнее.Жду от васответа.С уважением,ПановАлексей[email protected]