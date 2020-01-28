Контекстная реклама для интернет-магазина дверей
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4 года назад
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В 2018 году обратился клиент с интернет-магазином дверей из натурального массива. В уже настроенных кампаниях было множество ошибок и предыдущий специалист не передал доступы.
Потому изначально был создан новый кабинет и собрана семантика, распределены группы.
Несколько месяцев мы искали подходящую стратегию и через 3 была подобрана нужная.