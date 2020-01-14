Контекстная реклама для курсов польского языка

http://kinga.org.ua/

Чтобы добиться желаемых показателей, следующие стратегии были использованы:

- Был оптимизирован список запросов (были убраны дорогие и добавлены среднечастотные запросы).

- Показ только по КС, которые не включают в себя обучение в центре города, так как филиалы курсов польского не представлены в центре города.

- Ежемесячно пересматриваются запросы: добавляются новые, исключаются неэффективные;

- Составил список минус-слов и еженедельно его пополняю.

- С клиентом ежемесячно согласуются акции для рекламы.