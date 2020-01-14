Контекстная реклама для курсов польского языка

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Чтобы добиться желаемых показателей, следующие стратегии были использованы:
- Был оптимизирован список запросов (были убраны дорогие и добавлены среднечастотные запросы).
- Показ только по КС, которые не включают в себя обучение в центре города, так как филиалы курсов польского не представлены в центре города.
- Ежемесячно пересматриваются запросы: добавляются новые, исключаются неэффективные;
- Составил список минус-слов и еженедельно его пополняю.
- С клиентом ежемесячно согласуются акции для рекламы.