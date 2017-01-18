Контекстная реклама интернет-магазина рюкзаков
Добавлена219 просмотров
7 лет назад
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Суммарное количество полученных заявок — 205.
Из них:
- 64 заявки с Google Adwords
- 141 заявка с Яндекс.Директ
Средняя стоимость лида — 39 грн.
Из полученных заявок покупателями становится 83%.
При среднем чеке в 1247 грн за это время мы получили клиентов
на 211 990 грн.
ROMI = (211 990-7 995-107 440)/7 995*100%=1207%
Площадка: Лендинг. Конверсия 2-4%
Источники трафика: Рекламная сеть Яндекса (РСЯ), Поисковая сеть Яндекса, Поисковая сеть Google.
KPI: увеличить количество заявок и снизить конечную стоимость клиента, которая не должна превышать 100 грн.