Контекстная реклама интернет-магазина рюкзаков

Добавлена
7 лет назад
219 просмотров
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Суммарное количество полученных заявок — 205. 

Из них: 

  • 64 заявки с Google Adwords
  • 141 заявка с Яндекс.Директ
Общих затраты на рекламу — 7995 грн. 

Средняя стоимость лида — 39 грн. 

Из полученных заявок покупателями становится 83%. 

При среднем чеке в 1247 грн за это время мы получили клиентов 

на 211 990 грн. 

ROMI = (211 990-7 995-107 440)/7 995*100%=1207% 

Площадка: Лендинг. Конверсия 2-4% 

Источники трафика: Рекламная сеть Яндекса (РСЯ), Поисковая сеть Яндекса, Поисковая сеть Google. 

KPI: увеличить количество заявок и снизить конечную стоимость клиента, которая не должна превышать 100 грн. 