Контекстная реклама интернет-магазина рюкзаков

Детальнее по ссылке

Суммарное количество полученных заявок — 205.

Из них:

64 заявки с Google Adwords

141 заявка с Яндекс.Директ

— 7995 грн.

Средняя стоимость лида — 39 грн.

Из полученных заявок покупателями становится 83%.

При среднем чеке в 1247 грн за это время мы получили клиентов

на 211 990 грн.

ROMI = (211 990-7 995-107 440)/7 995*100%=1207%

Площадка: Лендинг. Конверсия 2-4%

Источники трафика: Рекламная сеть Яндекса (РСЯ), Поисковая сеть Яндекса, Поисковая сеть Google.

KPI: увеличить количество заявок и снизить конечную стоимость клиента, которая не должна превышать 100 грн.