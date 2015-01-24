Магазин украшений (Россия, AdWords)

Российский интернет-магазин украшений. На первом скрине видна стоимость клика с конверсией (конверсии по последнему клику), на втором — вспомогательные конверсии (когда человек узнал о магазине благодаря рекламе, но покупку сделал не сразу), на третьем — показатель качества основных ключевых слов (чем выше этот показатель, тем дешевле будут клики и тем выше будут позиции).