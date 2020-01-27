Настройка и аналитика контекстной рекламы.

Работа с контекстной рекламой в Яндекс и Гугл.

Настройка рекламы на поиск и в рекламных сетях.

Парсинг и группировка запросов.

Создание списка минус-слов.

Возврат посетителей на сайт с помощью ретаргетинга.

Работа с брошенными корзинами.

Сквозная аналитика, расчет цены заявки (CPI)

Аналитика контекстной рекламы с улучшением показателей: цена переходи и цена заявки.