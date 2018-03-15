Настройка контекстной рекламы РСЯ

Меня зовут Евгений Шабалин. Я начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить

для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.