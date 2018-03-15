Настройка контекстной рекламы РСЯ

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Меня зовут Евгений Шабалин. Я начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить
для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.