Настройка контекстной рекламы РСЯ

Добавлена
6 лет назад
123 просмотра
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Меня зовут Евгений Шабалин. Я начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить

для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Предложение за отзыв.docx
12 КБ