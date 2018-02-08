Настройка рекламы а РСЯ

Меня зовут Сергей Камынин. С начала 2018 года я усиленно изучал современныетехнологии рекламы в Рекламной Сети Яндекса, и, после прохождения тренинга “Специалист

по интернет рекламе 3.0”, готов их внедрить для Вас.Я предлагаю настроить Вам рекламу в РСЯ, оплатойбудет Ваш отзыв.Предлагаю обсудить это предложение болеедетально.Жду от Вас ответа.С уважением Сергей Камынин.Skype: snkamyВКонтакте: https://vk.com/cnkam