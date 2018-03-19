Настройка рекламной компании в РСЯ

Добавлена
6 лет назад
118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Меня зовут Татьяна.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас БЕСПЛАТНО. 

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее.