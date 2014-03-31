Описание товара для магазина

Ищитедешёвый детский чемодан на колёсах?Собираясь впоездку с ребёнком, не забудьте приобрести рюкзак с ручкой на колёсиках. Для

девочки подойдёт кокетливый розовый чемоданчик, практичный, удобный, с

кармашками. Яркий броский дизайн рюкзака со сногсшибательным бантиком

обязательно понравится ребёнку. Для путешествийс ребёнком необходимая вещь – детскийчемодан на колёсах. Покупая чемодан для дочери, вы тем самым решаете несколько

проблем: малышке будет приятно оказать посильную помощь в переноске клади и

почувствовать себя взрослой, её вещи будут храниться отдельно от взрослых, что,

согласитесь, очень удобно. Детский чемодан розовый самая подходящая модель для девочки.Что надознать родителям, выбирая сумку-рюкзак? Качество ткани – лёгкая прочная ткань, из которых изготовленынаши рюкзаки, даёт гарантию, что в дороге чемодан не развалится, к тому же

масса пустой сумки незначительная. Удобная ручка, которую можно регулировать

под рост ребёнка. Надёжное крепление колёс, они не отвалятся в самый не

подходящий момент. Небанальный,колоритный дизайн, несомненно, вызовет интерес

у маленькой «принцессы». Красивый детский чемодан принцессы снабжён большим

карманом и дополнительными карманчиками, куда можно разложить мелкие вещички и

откуда их легко достать. Девочке понравится потайной внутренний карман, в

котором она сможет хранить свои «секретики». Толькосейчас в интернет-магазине детский

чемодан купить можно по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ. Данная модель пользуется

неизменным спросом у родителей и очень любима детьми, девочками. Путешествие с

нашими рюкзаками и чемоданами не доставит никаких проблем, только приятные

моменты.