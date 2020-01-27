Помощь в настройке рекламы в Яндекс Директ

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сертифицированный специалист.
Провожу Аудит, настройку и ведение компаний в Директ.
Создание баннера на поиске, креатива...
Опыт более 5 лет.
Настроил больше 50 000 объявлений.
Работаю с бюджетами от 10к до 1 000к
Веду на протяжении 4 лет более 20 постоянных клиентов.
Заказывая настройку Яндекс Директ Вы получите:
Профессиональную настройку
Бесплатное сопровождение 10 дней
В период сопровождения, бесплатная консультация.
Постоянно на связи с 10-00 до 17-00