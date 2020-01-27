Помощь в настройке рекламы в Яндекс Директ

Сертифицированный специалист.

Провожу Аудит, настройку и ведение компаний в Директ.

Создание баннера на поиске, креатива...

Опыт более 5 лет.

Настроил больше 50 000 объявлений.

Работаю с бюджетами от 10к до 1 000к

Веду на протяжении 4 лет более 20 постоянных клиентов.

Заказывая настройку Яндекс Директ Вы получите:

Профессиональную настройку

Бесплатное сопровождение 10 дней

В период сопровождения, бесплатная консультация.

Постоянно на связи с 10-00 до 17-00