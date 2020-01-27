Продвижение сайта. Производство предметов декора

Добавлена
4 года назад
93 просмотра
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Результат ведения рекламы за 3 месяца:

Было:

  • Средняя стоимость клика - 6,53 грн.
  • CTR - 1,45 %
  • Конверсии - 110
  • Средняя стоимость конверсии - 68,53 грн.

Стало: 

  • Средняя стоимость клика - 2,13 грн.
  • CTR - 5,52 %
  • Конверсии - 1 145
  • Средняя стоимость конверсии - 11,29 грн.