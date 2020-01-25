Продвижение сайтов в поисковых системах, соцсети.

Полное портфолио более чем за 8 лет работы представлено в личном сайте на странице http://prodvizhenie-v-internete.ru/portfolio/

Портфолио включает в себя следующие направления:

поисковое продвижение в поисковых системах яндекс и гугл

настройка и ведение контекстной рекламы в поисковых системах яндекс и гугл

работа с социальными сетями, настройка и ведение рекламы в социальных сетях - вконтакте, инстаграмм

аналитические работы по продвижению интернет - магазинов, анализ продвижения конкурентов и многое многое другое