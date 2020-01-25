Продвижение сайтов в поисковых системах, соцсети.

Добавлена
4 года назад
51 просмотр
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Полное портфолио более чем за 8 лет работы представлено в личном сайте на странице http://prodvizhenie-v-internete.ru/portfolio/

Портфолио включает в себя следующие направления:

  • поисковое продвижение в поисковых системах яндекс и гугл
  • настройка и ведение контекстной рекламы в поисковых системах яндекс и гугл
  • работа с социальными сетями, настройка и ведение рекламы в социальных сетях - вконтакте, инстаграмм
  • аналитические работы по продвижению интернет - магазинов, анализ продвижения конкурентов и многое многое другое
Портфолио из созданных мной сайтов представлено на странице http://prodvizhenie-v-internete.ru/web-portfolio/