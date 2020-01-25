Продвижение сайтов в поисковых системах, соцсети.
Добавлена51 просмотр
4 года назад
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Полное портфолио более чем за 8 лет работы представлено в личном сайте на странице http://prodvizhenie-v-internete.ru/portfolio/
Портфолио включает в себя следующие направления:
- поисковое продвижение в поисковых системах яндекс и гугл
- настройка и ведение контекстной рекламы в поисковых системах яндекс и гугл
- работа с социальными сетями, настройка и ведение рекламы в социальных сетях - вконтакте, инстаграмм
- аналитические работы по продвижению интернет - магазинов, анализ продвижения конкурентов и многое многое другое