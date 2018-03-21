Рассылка рекламы сообщения пользователям Аvito

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Что вы получите
У нас есть готовое решение по привлечению клиентов в Ваш бизнес!
С идеальным соотношением ЦЕНЫ и КАЧЕСТВА!
Avito – крупнейший сайт рунета, с аудиторией более миллиона уникальных пользователей ежедневно, совершающих сделки купли и продажи
Преимущества такой услуги:
1. Таргетировнная реклама , возможность отправлять сообщения вашей целевой аудитории.
2. В сообщении по Авито, в отличие от смс, можно подробно изложить суть Вашего коммерческого предложения, что существенно повышает качество входящих обращений и звонков.
3. Уведомление о получении сообщения на Авито приходит каждому пользователю на почту, т.е. рассылка по Авито включает и e-mail рассылку.
5. Каждый пользователь Авито размещает объявление и ждёт на него отклик, поэтому Ваше сообщение обязательно будет прочитано. Аудитория Авито – это деловая аудитория, там нет случайных пользователей.
Выполним отправку 2000 сообщений за 1000р.
Сумма 1 сообщения = 50 копейки, это самая низкая цена, во всем Рунете
НЕ ПРОПУСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Напиши НАМ прямо СЕЙЧАС и мы ответим на все ТВОИ Вопросы!!
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ СООБЩЕНИЯ
- Текст желателен длиной не более 500 символов
- Ссылки в тексте отправляются ТОЛЬКО в ЧИТАБЕЛЬНОМ виде.
Пример facebook.com -> ( Фейсбук.сом, Facebook. ком, феисбук.ком)
Для начала работы
1. Необходимо предоставить ссылку на категорию объявлений
2. Предоставить 3 текста разные по написанию и одинаковые по смыслу