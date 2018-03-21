Рассылка рекламы сообщения пользователям Аvito

Добавлена
6 лет назад
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Что вы получите 

У нас есть готовое решение по привлечению клиентов в Ваш бизнес!  

С идеальным соотношением ЦЕНЫ и КАЧЕСТВА!  

Avito – крупнейший сайт рунета, с аудиторией более миллиона уникальных пользователей ежедневно, совершающих сделки купли и продажи  

Преимущества такой услуги:  

1. Таргетировнная реклама , возможность отправлять сообщения вашей целевой аудитории.  

2. В сообщении по Авито, в отличие от смс, можно подробно изложить суть  Вашего коммерческого предложения, что существенно повышает качество входящих обращений и звонков.  

3. Уведомление о получении сообщения на Авито приходит каждому пользователю на почту, т.е. рассылка по Авито включает и e-mail рассылку.  

5. Каждый пользователь Авито размещает объявление и ждёт на него отклик, поэтому Ваше сообщение обязательно будет прочитано. Аудитория Авито – это деловая аудитория, там нет случайных пользователей.  

Выполним отправку 2000 сообщений за 1000р.  

Сумма 1 сообщения =  50 копейки, это самая низкая цена, во всем Рунете   

   

НЕ ПРОПУСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Напиши НАМ прямо СЕЙЧАС и мы ответим на все ТВОИ Вопросы!! 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ СООБЩЕНИЯ 

- Текст желателен длиной не более 500 символов  

- Ссылки в тексте отправляются ТОЛЬКО в ЧИТАБЕЛЬНОМ виде.  

      Пример facebook.com -> ( Фейсбук.сом, Facebook. ком, феисбук.ком

Для начала работы  

1. Необходимо предоставить ссылку на категорию объявлений 

2. Предоставить 3 текста разные по написанию и одинаковые по смыслу