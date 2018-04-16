Прошел углубленное обучение на тренинге“Специалист по интернет-рекламе в рекламной сети Яндекс (РСЯ)”, изучил современные технологии рекламы в сети Яндекс, продолжаю самостоятельно обучаться и внедряю это на практике.

Предлагаю настроить вам интернет рекламу в РСЯ - Бесплатно , взамен попрошу только отзыв о моей работе. Предлагаю обсудить детальнее.Жду от Вас ответа.