РСЯ

Добавлена
6 лет назад
107 просмотров
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Прошел углубленное обучение на тренинге“Специалист по интернет-рекламе в рекламной сети Яндекс (РСЯ)”, изучил современные технологии рекламы в сети Яндекс, продолжаю самостоятельно обучаться и внедряю это на практике. 

Предлагаю настроить вам интернет рекламу в РСЯ - Бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Предлагаю обсудить детальнее.Жду от Вас ответа.