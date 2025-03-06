SEO-оптимізація кулінарного сайту bazylik.com.ua

SEO-оптимізація кулінарного сайту

У межах цього проекту я здійснив SEO-оптимізацію для кулінарного сайту bazylik.com.ua, який пропонує унікальні рецепти для будь-якої нагоди. В процесі роботи я працював над поліпшенням структури сайту, оптимізацією контенту під актуальні пошукові запити, а також налаштував внутрішню перелінковку та покращив зовнішні посилання.

Це дозволило суттєво збільшити органічний трафік, підвищити видимість у пошукових системах і залучити нових користувачів.